Нетаняху: Много скоро ще преминем към втория етап от мирния план на Тръмп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че планира „много скоро" да премине към втория етап на споразумението за примирие в ивицата Газа, договорено с посредничеството на САЩ, въпреки че отбеляза че това ще бъде „трудно".

„Обсъдихме въпроса как да сложим край на управлението на „Хамас" в Газа. Ние приключихме първата фаза и очакваме много скоро да преминем към втората, която е по-трудна или поне също толкова трудна", каза Нетаняху след среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Информация е на БТА.

Нетаняху припомни, че в съответствие с първия етап на споразумението за примирие „Хамас" трябва да върне тялото и на последния заложник, държан в Газа – израелеца Ран Гвили.

Втората фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа предвижда разоръжаване на палестинската групировка и демилитаризация на Газа, припомни премиерът. Освен това се предвижда разполагане на международни сили и изтегляне на израелската армия от палестинската територия.

„Има и трети етап, който се състои от дерадикализация на Газа – нещо, което мнозина смятат за невъзможно. Но това е било направено в Германия и може, разбира се, да бъде осъществено и в Газа. „Хамас" трябва да бъде разпуснат", заяви Нетаняху.