Тръмп може да се дистанцира от Украйна, твърди синът му

Доналд Тръмп-младши - синът на американския президент, критикува корупцията в Украйна и в неделя намекна, че баща му може да се оттегли от страната, ако тя не сключи мир с Русия, съобщи "Политико".

Тръмп-младши, най-големият син на президента Доналд Тръмп, говори на форума в Доха. Това е голямо събиране на правителствени служители и други международни участници.

Тръмп-младши подчерта, че Украйна отдавна е парализирана от корупцията в официалните си редици и заяви, че такава корупция подхранва войната както в Москва, така и в Киев.

Той също така отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски. Украинският лидер е подложен на политическа заплаха заради разследване за корупция, в което са замесени някои от най-близките му сътрудници. Сред тях бе шефът на кабинета на Зелински - Андрий Ермак, който наскоро подаде оставка. Ермак често е ръководил международните преговори на Украйна. Самият Зеленски не е обвиняван в корупция.

„Поради войната и защото е един от най-големите маркетинг специалисти на всички времена, Зеленски се превърна в нещо като божество, особено за левите, за които той не можеше да сгреши, беше над всякакво упрекване", каза Тръмп-младши.

На въпроса дали американският президент може да се дистанцира от Украйна, младият Тръмп отговори: „Мисля, че може".

„Добрата страна на баща ми и това, което го прави уникален, е, че никога не знаеш какво ще направи. Фактът, че не е предсказуем... принуждава всички да се отнасят към него с интелектуална честност", посочи синът на президента на САЩ

Президентът Тръмп отдавна има сложни отношения с Украйна и по-специално със Зеленски, като често проявява симпатия към Русия и руския лидер Владимир Путин. Администрацията на Тръмп натиска и двете страни да подпишат мирно споразумение, но без особен успех.

„Искаме мир. Искаме да спрем смъртта", каза Тръмп-младши.

Тръмп-младши защити и военната кампания на баща си срещу наркокартелите, включително въздушните удари срещу лодки в Карибско море, за които се предполага, че превозват наркотици. Той заяви, че смъртните случаи на американци, причинени от наркокартелите, не могат да бъдат пренебрегнати.

„Това е много по-голяма и явна опасност за Съединените щати от всичко, което се случва в Украйна и Русия", каза той.

Тръмп-младши се появи на сцената в Доха с бизнес партньора си Омид Малик от 1789 Capital, компания за инвестиции в растеж.

Той се разсмя, когато го попитаха дали баща му ще се кандидатира за трети мандат, което е конституционно забранено. „Ще видим какво ще се случи", каза Тръмп-младши, добавяйки, че нежеланието на президента да го изключи може да е някакъв "тролинг".

„Забавно е да гледаш как главите на левичарите експлодират всеки път, когато той повдига този въпрос", каза той.

Обвиненията на Тръмп-младши за корупция срещу Украйна вероятно ще разгневят не само поддръжниците на Украйна, но и много демократи, които считат, че семейство Тръмп се облагодетелства финансово от собствената си политическа власт.

Например, семейство Тръмп разширява финансовите си връзки с Катар и други богати арабски петролни държави. Това включва планове за изграждане на луксозен голф курорт в Катар.

Президентът Тръмп, подобно на много от своите предшественици, също счита Катар за ключов геостратегически съюзник. Страната е домакин на американска военна база и е помагала за посредничеството в конфликтите в Газа и извън нея.

Отношенията между Тръмп и Катар привлякоха огромно внимание тази година, когато арабската държава подари на администрацията луксозен самолет Боинг 747, който да бъде преустроен за използване като Air Force One.

По време на появата си през май на Икономическия форум в Доха, Тръмп-младши не изключи възможността да се кандидатира за президент в бъдеще, като каза: „Може би някой ден".