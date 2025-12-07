"Екс" спря рекламния си договор с ЕК след глобата от 120 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия (ЕК) загуби достъп до контролния си панел за закупуване и проследяване на реклами в социалната мрежа на Илон Мъск "Екс" (X). Това се случва, след като Комисията ѝ наложи глоба на стойност 120 милиона евро за нарушаване на правилата за прозрачност на ЕС, съобщава "Политико".

„Вашият рекламен акаунт е прекратен", написа в неделя сутринта в платформата Никита Биер, продуктов мениджър на "Екс".

Биер обвини изпълнителния орган на ЕС, че се опитва да засили собствения си пост в социалните медии относно глобата на "Екс", като се опитва да се възползва от уязвимост в техния Ad Composer. А именно да публикува линк, който заблуждава потребителите, че е видео и изкуствено да увеличи обхвата му.

В четвъртък ЕК наложи глоба на "Екс" за нарушение на правилата на ЕС съгласно Закона за цифровите услуги (DSA). Целта на санкцията е да ограничи разпространението на незаконно съдържание. Нарушенията включват липса на прозрачност около рекламната библиотека на "Екс" и решението на компанията да промени своята търговска марка - синята отметка, от средство за проверка в "подвеждаща" платена функция.

„Иронията на вашето съобщение "Екс" вярва, че всеки трябва да има равен глас на нашата платформа. Изглежда обаче, че вие смятате, че правилата не трябва да важат за вашия акаунт", каза Биър.

Администрацията на Тръмп критикува Digital Services Act (DSA) и Закона за цифровите пазари, които не позволяват на големите онлайн платформи, като Google, Amazon и Meta, да разширяват прекалено своите онлайн империи.

Белият дом обвини правилата в дискриминация срещу американските компании, а глобата вероятно ще засили трансатлантическите търговски напрежения. Американският министър на търговията Хауърд Лутник вече заплаши, че ще запази 50-процентни мита върху европейския износ на стомана и алуминий, освен ако ЕС не облекчи своите цифрови правила.

Американският вицепрезидент Дж. Д. Ванс разкритикува действията на Брюксел, описвайки глобата като отговор за "неучастие в цензура" - идея, която Комисията отхвърли.

„DSA няма нищо общо с цензурата. Tова решение се отнася до прозрачността на X", заяви пред репортери в четвъртък технологичният експерт на ЕС Хена Виркунен.