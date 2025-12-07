ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Нетаняху: Няма да се оттегля от политиката, ако ме помилват по делото за корупция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че няма да се оттегли от политиката, ако бъде помилван от президента на страната в дългогодишния процес за корупция, предаде Ройтерс.

Запитан от журналисти дали планира да се оттегли от политическия живот, ако бъде помилван, Нетаняху отговори: „Не“.

Миналия месец израелският премиер поиска да бъде помилван от президента Ицхак Херцог, а адвокатите му заявиха, че честите му изправяния пред съда пречат на Нетаняху да управлява държавата, затова помилването му ще бъде добро решение за Израел.

Помилванията в Израел обикновено се правят след приключване на съдебните производства и осъждане на обвиняемия. Няма прецедент за издаване на указ за помилване по средата на процеса, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Нетаняху многократно отрече обвиненията за подкупи, измами и злоупотреба с доверие, а адвокатите му посочиха, че премиерът все още вярва, че ако съдебните процедури бъдат приключени, това ще доведе до оправдаването му.

Преди Нетаняху да отправи искането си, американският президент Доналд Тръмп призова Херцог да обмисли въпроса за помилването на премиера.

Някои израелски опозиционни политици казаха, че Нетаняху следва да бъде помилван само при условие, че се оттегли от политиката и признае вината си. Други настояват преди това премиерът да свика национални избори. 

