Катар: Контактите ни с "Хамас" бяха полезни в посредничеството им с Израел

Катар днес защити контактите си с "Хамас", като посочи, че те са се доказали като полезни в посредничеството между палестинската ислямистка групировка и Израел, предаде ДПА.

В Катар е базирано политическото бюро на "Хамас".

"Видяхме, че тази комуникация доведе до прекратяванe на огъня, до освобождаване на заложници, до облекчаване на страданията на хората" в Газа, заяви катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани на конференция в Доха.

Катар поддържа контакти с "Хамас" от 13 години по искане на САЩ, добави той. Вашингтон през последните години многократно е разчитал на посредничеството на Катар при конфликти с "Хамас" и талибаните в Афганистан. Катар, заедно с Египет и САЩ, месеци наред осъществяваше посредническа дейност във връзка с конфликта между "Хамас" и Израел.

Ал Тани днес отхвърли твърденията, че страната му е финансирала палестинското ислямистко движение. "Помощта и финансирането, за които се твърди, че са отишли при "Хамас", бяха предоставени на (хората в) Газа… чрез един много прозрачен процес", подчерта катарският лидер, цитиран от БТА.

По думите на Ал Тани САЩ са наясно с това и самият Израел е улеснил тези плащания.

В продължение на години Катар предоставяше финансова подкрепа на гъстонаселената ивица Газа. Доха даряваше пари за гориво, проекти за реконструкция, заплати на служители от публичния сектор и за хуманитарна помощ.

През септември израелски изтребители атакуваха жилищен район в Доха, като целта им бе да ликвидират лидери на "Хамас". Тогава бяха убити шестима души, включително и катарски служител по сигурността. Безпрецедентната атака предизвика гняв в Доха и беше осъдена от международната общност, включително и от американския президент Доналд Тръмп.