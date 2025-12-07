Първи резултати от изборите в Румъния: Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представител е на управляващата проевропейска коалиция, кандидатката на крайнодесните остана трета

Кандидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести район Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ според първите резултати от екзитпола на социологическите агенции, предават местните медии. Според данните на КУРС-Авангард той получава 32,7 процента от гласовете.

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти район Даниел Балуца с 26,3 процента, следван от независимата кандидатка Анка Александреску с 20,2 на сто и кандидатът на Съюз за спасение на Румъния Каталин Друла.

"Единение в управляващата коалиция. Ще имаме много работа за общината. Искам от Букурещ да направя проекта на моя живот", бяха първите думи на Чуку след затварянето на избирателните секции. До него в централата на Национално-либералната партия беше и румънският премиер Илие Боложан.

До частичните избори за кмет на румънската столица се стигна, след като Никушор Дан бе избран за президент тази година и прекъсна втория си мандат. Новият кмет ще довърши две години и половина от него.

Социолозите очакваха оспорвано състезание между четирима кандидати, трима от които (сред тях и победителят Чуку) са представители на партиите от управляващата проевропейска коалиция.

Анка Александреску, за която са гласували 1/5 от избирателите в Букурещ, е представителка на крайнодесния "Алианс за обединение на румънците".

Изборите се провеждат в един тур без балотаж.