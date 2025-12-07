ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Началникът на генщаба на израелската армия обяви нова граница с ивицата Газа

Еял Замир КАДЪР: Екс/@TheBelaaz

Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви, че т. нар. "жълта линия", зад която се изтеглиха израелските сили в ивицата Газа, представлява "новата граница" между Израел и палестинската територия.

"Жълтата линия представлява нова граница – предна линия на отбрана за (израелските) населени места, а също и линия на атака", каза Замир пред израелски военнослужещи, разположени в северната част на Газа.

Съгласно споразумението за спиране на огъня с "Хамас" израелските войски трябва да се изтеглят поетапно от палестинската територия. На първо време те трябваше да се изтеглят зад жълтата линия, пише БТА. 

"Ще отговорим с пълна сила на всякакви опити да се застрашават нашите сили", каза Замир, като подчерта, че Израел няма да допусне възраждането на "Хамас" в Газа.

Еял Замир КАДЪР: Екс/@TheBelaaz

