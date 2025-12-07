Джорджа Мелони обеща хуманитарна помощ на Украйна

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди планираните му визити в Лондон, Брюксел и Рим за консултации по мирния процес.

По думите на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна - Кийт Келог, споразумението за прекратяване на войната е "много близо" и зависи от решаването на два основни въпроса. Кремъл обаче посочи, че някои от предложенията на САЩ се нуждаят от радикални промени.

Мелони потвърди солидарността на Италия след руските удари по граждански цели, които италианската лидерка определи като безразборни, предаде БТА. Тя заяви, че спешно ще изпрати подкрепа за енергийната инфраструктура и населението на Украйна.

През следващите седмици в Украйна ще бъдат изпратени генератори, предоставени от италиански компании, пише в изявлението на канцеларията на Мелони. Министър-председателката също така потвърди подкрепата си за продължаващите преговори и усилията на САЩ за постигане на "справедлив и траен мир". Мелони приветства готовността на Киев да се ангажира добросъвестно с мирния процес и призова Москва също да демонстрира също подобна откритост.