Руснак измамник и съпругата му са открити погребани в бетон в Дубай

Тялото на осъден руски измамник с криптовалути, издирван по множество обвинения, е намерено заедно с останките на съпругата му, погребани в пустиня близо до Дубай.

Смята се, че Роман Новак и съпругата му Анна са били измъчвани и принуждавани да гледат как един друг биват намушкани до смърт, след като план за откуп се е объркал.

Полицията в Обединените арабски емирства е открила телата на двойката разчленени и обвити в бетон на отдалечено пустинно място през ноември, според руски медии, но служителите едва сега разкриха подробностите. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Roman Novak (@t0r)

Двойката изчезна през октомври, след като пътува до близкоизточната страна, за да се срещне с неидентифицирани потенциални инвеститори. Разследващите смятат, че са били отвлечени и измъчвани, пише dariknews.

Похитителите убили двамата, разчленили телата им и ги заляли с бетон, съобщи руската „Комсомолская правда", позовавайки се на анонимни вътрешни лица.

Медийни съобщения твърдят, че телата на двойката са били потопени и в промишлени разтворители, за да се ускори разлагането и да се унищожат ДНК доказателствата.

„Комсомолская правда" цитира неназован източник, според който богатството на Новак най-вероятно е било преведено в сметката на лидера на бандата за отвличане, тъй като другите извършители не са знаели нищо за криптовалутите.

Трима заподозрени – двама от Русия и един от Казахстан – са в ареста за убийството, а няколко други, за които се смята, че са били съучастници, също са задържани.

Животът на Роман Новак

Новак, 38-годишен родом от Санкт Петербург, по-рано е лежал в затвора за измама, след като е водил луксозен живот чрез крипто измами. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Roman Novak (@t0r)

Въпреки че е осъден на шест години за присвояване на 7 милиона рубли (78 500 евро) чрез фалшиви инвестиционни схеми, той е излязъл предсрочно след половината от този срок.

Впоследствие е издирван от властите за по-нататъшни крипто измами и е избягал в ОАЕ, където е създал приложение за крипто борса. Съобщава се, че е измамил инвеститори с до 500 милиона долара чрез различни измами.