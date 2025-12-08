Земетресение с магнитуд 7,6 удари Япония, има опасност от цунами (Видео, обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българка: Усетихме го!

Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в японската префектура Аомори в 14:15 ч. местно време днес, съобщиха от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC). テレビで青森で地震が…とアナウンサーが喋り始めてから横浜は揺れ始めた。

久々に緊急地震速報の音を聞いて、じんわり涙が…

311トラウマなのよね、たぶん、軽いPTSDだと思ってる。 pic.twitter.com/veDgwJVUzD — 器用貧乏 (@mame_mame_shii) December 8, 2025

В сила е предупреждение за цунами за източното крайбрежие на района, съобщи Xinhua. ◆青森県で震度６強‼️ pic.twitter.com/R3hVmcefIK — JR８SSU・プリウス (@jr8ssu) December 8, 2025 青森県内・近隣の皆様、先ほどの地震、大丈夫でしたでしょうか。

​暗い中での余震は危険です。どうか足元や落下物に気をつけて、安全第一でお過ごしください。 pic.twitter.com/qxz6w9zZcl — あおもりの味『ねぶた漬®』のヤマモト食品 (@yamamotofoods) December 8, 2025 1mでこの威力です。すぐに逃げてください！



【青森で震度6強】津波警報で「にげて！」「身の安全を第一に」

緊急地震速報「地震大丈夫？」 pic.twitter.com/NYGhDO05No — ネログリ (@gaasych) December 8, 2025

"Усетихме го. Движението в Токио не е спряло. Автобусите и влаковете (метрото) продължават да се движат точно

Всички 23 кен (общини) на Токио са го усетили. Аомори е на север и е на разстояние около 750 км", сподели в своя фейсбук публикация българката Юлияна Антонова. Мощно земетресение разтърси японската префектура Аомори 7.6 по Рихтер в Аомори. Очаква се 3 м цунами всеки момент.... Публикувахте от Youliana Antonova в Понеделник, 8 декември 2025 г.

Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори, най-северната префектура на главния японски остров Хоншу, южно от остров Хокайдо. Цунами с височина към 40 сантиметра е достигнало град Уракава в префектура Хокайдо и пристанището Муцу Огавара в префектура Аомори. Вълни, високи към 50 см, са регистрирани в Ивате.

Възможно е по-късно по-високи вълни да стигнат до северните брегове на Япония, предупреждава все пак метеорологичната служба.

Няколко души са били ранени в хотел в град Хачинохе, префектура Аомори, съобщи японската обществена телевизия.

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи съобщи в кратко изявление пред репортери, че правителството е създало спешна работна група, която да оцени незабавно степента на щетите. "На първо място поставяме живота на хората и правим всичко възможно", подчерта тя.

Атомните електроцентрали в региона извършват проверки за безопасност, според обществената телевизия. В централите във Фукушима, Аомори, Мияги и Томари не са засечени анормални промени.