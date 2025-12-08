Земетресение с магнитуд 7,6 удари Япония, има опасност от цунами (Видео, обновена)

Българка: Усетихме го!
Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в японската префектура Аомори в 14:15 ч. местно време днес, съобщиха от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).
В сила е предупреждение за цунами за източното крайбрежие на района, съобщи Xinhua.
"Усетихме го. Движението в Токио не е спряло. Автобусите и влаковете (метрото) продължават да се движат точно
Всички 23 кен (общини) на Токио са го усетили. Аомори е на север и е на разстояние около 750 км", сподели в своя фейсбук публикация българката Юлияна Антонова.
Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори, най-северната префектура на главния японски остров Хоншу, южно от остров Хокайдо. Цунами с височина към 40 сантиметра е достигнало град Уракава в префектура Хокайдо и пристанището Муцу Огавара в префектура Аомори. Вълни, високи към 50 см, са регистрирани в Ивате.
Възможно е по-късно по-високи вълни да стигнат до северните брегове на Япония, предупреждава все пак метеорологичната служба.
Няколко души са били ранени в хотел в град Хачинохе, префектура Аомори, съобщи японската обществена телевизия.
Министър-председателката на Япония Санае Такаичи съобщи в кратко изявление пред репортери, че правителството е създало спешна работна група, която да оцени незабавно степента на щетите. "На първо място поставяме живота на хората и правим всичко възможно", подчерта тя.
Атомните електроцентрали в региона извършват проверки за безопасност, според обществената телевизия. В централите във Фукушима, Аомори, Мияги и Томари не са засечени анормални промени.