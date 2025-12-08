Стоките втора ръка са все по-търсени в Австрия

Тенденцията да се купуват стоки втора ръка става все по-ясно изразена в Австрия, съобщава Австрийското радио и телевизия. Инфлацията и желанието за опазване на околната среда мотивират предимно по-младите хора да купуват стоки втора употреба.

Битпазарите и 250-те магазина за употребявани стоки във Виена придобиват все по-голямо значение в предколедните дни. Като цяло се наблюдава ясна тенденция към съзнателно потребление, особено сред хората под 35 години, отчита Виенската търговска камара.

Една от причините е, че преди Коледа инфлацията се усеща особено силно.

Но в полза на стоките втора употреба говорят не само по-ниските цени, а и устойчивостта пр потреблението им. Често това са артикули, които вече не се предлагат на пазара. Особено търсени са винтидж дрехи, бижута, стари играчки и керамика. Лампите и старите дизайнерски мебели също се продават добре.

Бизнесът със стоки втора употреба не зависи само от коледния сезон. Според проучване на „Бостън кансълтинг груп" (Boston Consulting Group) до 2030 г. той ще расте с 10 процента годишно. Това е три пъти по-бърз растеж от очаквания за останалата част от сектора на търговията на дребно. Австрия не прави изключение. Почти три четвърти от австрийците вече са купували употребявани вещи, а над една трета планират да купуват употребявани стоки още по-често в бъдеще, сочи проучването, изготвено по поръчка на търговската камара.

Пазарът на вещи втора употреба вече не е нишов, а неразделна част от съвременното потребителско поведение, подчертава Райнер Вил, управител на организацията. „Виждаме не само повече купувачи, но и по-високи разходи и по-интензивно използване на различни канали. В момента определяме пазарния обем на около два милиарда евро годишно", допълва той.