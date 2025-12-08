Либерал е новият кмет на Букурещ: Това ще е проектът на живота ми (Обзор)

47-годишният Чиприан Чуку писал визията за столицата под звуците на финландски хевиметъл

Десният центрист от Националната либерална партия (НЛП) и близък съюзник на премиера Илие Боложан Чиприан Чуку триумфира на предсрочния кметски вот в Букурещ, като си осигури близо 36% от подкрепата на избирателите.

Втора в надпреварата с 22% остана Анка Александреску - телевизионна водеща, подкрепена от най-голямата крайнодясна партия в Румъния - Алианса за обединението на румънците (AUR). Даниел Балуца - кандидатът на социалдемократите, които са най-много в управляващата коалиция в Румъния, се класира трети въпреки редица прогнози, че той ще спечели.

“Мечтата ми се сбъдва”, коментира Чуку след обявяването на резултата, пише румънският “Инсайдър”. “Искам да направя Букурещ проекта на живота си не в краткосрочен, а в дългосрочен план”, допълни новоизбраният кмет.

Победата на Чуку може да допринесе за облекчаване на натиска върху Боложан, който се опитва да прокара политики за строги икономии, които не се приемат особено добре в парламента. Част от тях включват

по-високи данъци и съкращения

на работни места в публичния сектор, за да се намали бюджетният дефицит на страната, който достигна 9% от БВП.

Близкият до Чуку премиер освен това е изправен пред вот на недоверие на 15 декември, който бе внесен от опозиционните партии заради плановете за реформа на пенсионната система.

47-годишният кмет влиза за първи път в политиката през 2000 г. - тогава работи в президентството като пиар. По-късно става активен в местната администрация, където е съветник, преди да бъде избран за кмет на 6-и район на румънската столица през 2020 г. Чуку е бил и президент на Националната агенция за държавни служители между декември 2019 г. и октомври 2020 г.

През годините Чуку е заемал ръководни позиции в НЛП, включително лидер на НЛП-Букурещ, от юли 2021 г. до февруари 2023 г., а по-късно и първи вицепрезидент на партията през ноември 2024 г. Висшето си образование завършва в Националния университет за политически изследвания и публична администрация. Оттам има бакалавърска степен по политически науки и става магистър по публична политика и европейска интеграция.

Програмата на новия либерален кмет на Букурещ е съсредоточена върху градското обновление, устойчивостта, подобрена здравна инфраструктура, мобилност, културно развитие, социално приобщаване и модерно управление. По време на мандата си като управник на 6-и район Чуку критикуваше бившия кмет на Букурещ и настоящ президент Никушор Дан, като го обвиняваше, че

блокира важни инфраструктурни проекти

Съпругата на Чуку Кристина освен партньор в живота е била такъв и в бизнеса - двамата основават фирма, която се занимава с консултантски услуги в областта на европейските проекти. Имат една дъщеря. Чуку е известен с това, че е върл почитател на рока и хевиметъл музиката, като е писал проекта си за Букурещ под звуците на финландската група “Аморфис”. Почитател е и на “Пантера” и “Металика”. Обича да играе баскетбол, а един от любимите му спортисти е Майкъл Джордан.