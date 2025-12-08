ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц скептичен към американското предложение за мир в Украйна

﻿Германският канцлер Фридрих Мерц (вдясно) изрази скептицизъм относно някои подробности от американското предложение за мир по време на срещата в Лондон. Снимка Ройтерс

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази скептицизъм относно някои подробности от американското предложение за мир в Украйна в началото на разговорите с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон в Лондон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, но трябва да ги обсъдим заедно. Точно затова сме тук днес", заяви Мерц, без да уточнява какви документи има предвид. "Този момент може да е решаващ за всички нас", добави той.

"Главният проблем пред финализирането на преговорите за Украйна е съгласуването на нашите общи позиции, между европейците и украинците, и САЩ", отбеляза на свой ред френският президент Еманюел Макрон.

При откриването на срещата в Лондон с Володимир Зеленски днес, Еманюел Макрон уточни, че "европейците и украинците имат много козове в ръцете си, като например финансовата помощ за Украйна, съпротивата на украинската армия срещу силите н

