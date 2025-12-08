Ердоган и Орбан говориха в Истанбул за отбранителна индустрия и енергетика

Сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия и енергетиката бяха основни теми при срещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и унгарския премиер Виктор Орбан в Истанбул. Наред със срещата на двамата лидери в двореца „Долбамахче" беше проведена и първата среща в рамките на Консултативния механизъм между двете държави, при която отбраната и сигурността отново бяха акцент.

„Виждаме и въздействието над икономиката на съвместните проекти, които осъществихме в областта на отбранителната индустрия. Вземайки предвид променящите се условия за сигурността на Европа, обсъждаме съвместните производствени проекти, които ще пренесат на още по-високо ниво сътрудничеството ни в областта на отбранителната индустрия. Темите, свързани с енергетиката и транспорта, които определяме като стратегически, също бяха сред темите, които излязоха на преден план", заяви Ердоган по време на съвместното си изявление с Орбан, коeто беше излъчвано на живо в социалните мрежи.

Орбан също заяви, че Унгария е много обнадеждена по отношение на сътрудничеството си с Турция в областта на отбранителната индустрия. Той определи тези отношения като отваряне на нова страница.

„Отбранителната индустрия става още по-важна и мостът между двете държави в тази област вече е създаден", заяви унгарският президент.

Ердоган и Орбан си поставиха за нова цел търговски обмен от 10 млрд. долара. Двамата се обединиха около позицията, че трябва да бъде постигнат мир между Русия и Украйна чрез дипломатически усилия. Ердоган изрази увереност, че Унгария ще продължи да подкрепя стратегическата цел на Турция за пълноправно членство в Европейския съюз, а Орбан заяви, че унгарският народ се чувства сам в Европейския съюз, защото не принадлежи нито към германската, нито към славянската, нито към латинската култура. Затова според него връзките с Анкара са още по-важни за Будапеща.

„Когато погледна света, който заобикаля Унгария, наистина виждам тюркския свят като онази част от него, която полага усилия, излиза на преден план и набира сила. Силните културни корени също са част от това. Искам да използвам тази възможност и тези предимства", заяви Орбан в контекста и на участието на страната на срещите в рамките на Организацията на тюркските държави. Унгария е единствената държава член на Европейския съюз, която присъства на тях.

Орбан благодари на Турция за нейните усилия в борбата с нелегалната миграция.

„Ако Турция не беше опазила Европейския съюз, особено откъм източната част, където е Унгария, животът в Европа щеше да стане непоносим. Щяхме да плуваме в море от нелегална имиграция", заяви Орбан.

Унгарският премиер коментира и въпроси, свързани с енергетиката.

„Както знаете, Унгария се споразумя със САЩ за руския петрол и газ. Русия ще продължи да ни доставя петрол и газ, защото нямаме възможност за използване на друг източник. Обсъдихме с Ердоган и преноса. В тази връзка искам още веднъж да му благодаря за това, че ни го гарантира. Тази гаранция е много важна и необходима. През тази година бяха доставени 7,5 кубични милиарда газ в Унгария чрез връзката през Турция", заяви Орбан.

Турция и Унгария подписаха общо 16 споразумения в Истанбул. Те са в областта на енергетиката, търговията, иновациите, отбранителните технологии, инвестициите в областта на иновациите, културата и образованието, споразумение за летищни услуги, създаване на стипендиантска програма, съвместна група за планиране, борба с трафика на културни ценности.