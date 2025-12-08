Мерц: Стратегията за национална сигурност на САЩ е отчасти продиктувана от идеология

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че новата стратегия за национална сигурност на САЩ, обнародвана миналата седмица, според която демокрацията и свободата на словото са в упадък в Европа, е отчасти продиктувана от идеология, каза заместник-говорителят на правителството Себастиан Хиле днес, цитиран от ДПА.

Берлин е съгласен с много аспекти, изложени в политическия документ, и продължава да приема САЩ за партньор, но едновременно с това правителството на Мерц отрича обвиненията, отправени към Европейският съюз, които се доближават повече до идеологията, отколкото до стратегията, заяви Хиле.

В новата американска стратегия за национална сигурност, публикувана в четвъртък от правителството на Доналд Тръмп, се твърди, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване" и е обрисувана мрачна картина на свободата на изразяване на континента, без вече да е посочена пряка заплаха, припомня ДПА, цитирана от БТА.

"Сред по-големите проблеми за Европа са дейностите на Европейския съюз и други международни органи, които подкопават политическата свобода и суверенитет; миграционните политики, които променят континента и създават раздори; цензурата на свободното слово и потискането на политическите опозиции; резкият спад в раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие", се казва в текста на стратегията.

Тя посочва края на войната в Украйна като първостепенна цел на САЩ и в същото време съдържа някои критики към Русия.

Документът подчертава, че краят на военните действия е необходим, за да "се стабилизират европейските икономики, както и да се предотврати неволна ескалация на напрежението и разширяване на войната“, и призовава за "стратегическа стабилност“ в отношенията с Москва.

Хиле каза, че Мерц не споделя мнението, че Русия вече не трябва да се смята за заплаха, но подчерта, че Германия остава на едно мнение с европейските си партньори в оценката, че "Русия е най-голямата заплаха за стабилността, мира и свободата в Европа“.