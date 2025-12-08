Нидерландия отпуска 700 милиона евро за Украйна

Служебният кабинет ще отпусне първоначално допълнителни 700 милиона евро за Украйна в отговор на приетото предложение на групата Зелени леви - Партията на труда за отпускане на допълнителни 2 милиарда евро през следващата година. В началото на следващата година правителството ще разгледа въпроса откъде да бъде взета останалата част от средствата. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Половин милиард евро ще бъдат отпуснати от бюджета на министерството на отбраната, писаха до парламента министърът на финансите Елко Хейнен, на отбраната Рубен Брекелманс и на външните работи Давид ван Вел. Останалите 200 милиона евро ще дойдат от бюджета на министерството на външните работи.

„Чрез ускоряване на отпускането на средства за подкрепа на Украйна, кабинетът гарантира, че през първото тримесечие на 2026 г. военните доставки за Украйна могат да продължат“, заявиха министрите. Нидерландия вече е обещала над 17 милиарда евро помощ за Украйна от началото на войната.

Министрите също така предупреждават, че през следващата година ще бъде трудно да се намерят повече средства в бюджета. „Финансовата реалност е, че ще достигнем границите на възможностите си през следващата година.“

Нидерландия предоставя приблизително 3,5 милиарда евро помощ на Украйна годишно. Тази година обаче вече са изразходвани 2 милиарда евро от бюджета за следващата година. Поради това от групата Зелени леви - Партията на труда бе внесено предложение за допълване на бюджета за 2026 г. Украйна се намира в сложна ситуация на фронтовата линия, а енергийната ѝ инфраструктура е подложена на атаки ежедневно, съобщи БТА.

Парите идват от неизразходвани средства и в двата бюджета. В бюджета за отбранително оборудване за тази година има излишък в резултат на благоприятния курс на долара и забавяне на няколко проекта. В Министерството на външните работи става въпрос и за средства, които не са заделени за Европейския механизъм за подкрепа на мира.

Преди две седмици по време на дебат премиерът Дик Схоф влезе в спор с Камарата на представителите относно предложението. Той настояваше възможността за допълнителна помощ да се разгледа едва след представянето на Пролетния финансов меморандум. Други страни от ЕС, които са дали по-малко, особено в Южна Европа, трябва първи да отделят средства, каза Схоф. Въпреки това парламентът остана непоколебим.