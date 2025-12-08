Страните от ЕС подкрепят по-строги правила при процеса по депортиране на мигранти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз планира да затегне правилата за търсещите убежище, чиито молби са били отхвърлени, и да осъществява депортирането по-ефективно, предаде ДПА.

„Трима от всеки четирима нелегални мигранти, на които е издадено решение за експулсиране от ЕС, остават тук, вместо да се върнат у дома“, каза датският министър на имиграцията Расмус Стоклунд.

„Вярвам, че новият набор от правила може значително да помогне за подобряване на тези числа“, добави той.

Споразумението, постигнато на среща на министрите на вътрешните работи на ЕС в Брюксел, ще означава, че хората без право на престой в ЕС за първи път ще бъдат обект на нови задължения, каза Стоклунд, цитиран от БТА.

Лицата, търсещи убежище, чиито молби са отхвърлени, ще бъдат санкционирани ако не сътрудничат активно в процеса на депортиране или не представят документи за самоличност незабавно при поискване. Санкциите могат да включват намаляване на помощите, по-дълга забрана за влизане или в някои случаи лишаване от свобода.

Освен това, за хора, които са категоризирани като риск за сигурността ще се прилагат по-строги правила. Споразумението също така отваря пътя за създаване на центрове за връщане на мигранти в трети страни.

Страните от ЕС ще могат да признават и изпълняват решения за депортиране, взети в друга държава от ЕС, без да е необходимо да започват процедурата по издаване на ново решение.

Подробностите по новите правила ще бъдат финализирани в преговори с Европейския парламент. Не се очакват обаче съществени промени.

Според Агенцията на ЕС за предоставяне на убежище, германските власти са получили 70 000 молби от новопристигнали през първата половина на годината. Това нарежда Германия на трето място в ЕС след Франция (78 000 молби) и Испания (77 000 молби).