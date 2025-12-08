Шефът на германското разузнаване: Европа трябва да стане по-независима като цяло

Директорът на германската разузнавателна служба заяви днес, че няма нужда от разрив между Европа и САЩ заради новата стратегия за сигурност на Вашингтон, която предупреждава за „цивилизационно заличаване“ на Стария свят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В новия документ, представен в края на миналата седмица, администрацията на Тръмп преобръща следвоенните близки отношения между Европа и САЩ и критикува европейските страни за продължаващата им зависимост от САЩ по отношение на отбраната. Ройтерс съобщи в петък, че Вашингтон иска Европа да поеме по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на НАТО, включително разузнаване и ракети, до 2027 г.

„Не бих заключил от такава стратегия, че трябва да се разкъсват връзките с Америка,“ каза Синан Селен на събитие в Берлин, „и също така не вярвам, че нашите партньори ще скъсат с нас“.

Европа трябва да стане по-независима като цяло, включително и в своята система за сигурност, добави Селен, визирайки опасенията от зависимостта от американски технологии.

Европа „трябва да може да създава алтернативи“, например на софтуера за борба с престъпността на свързаната с ЦРУ компания „Палантир Технолоджис" (Palantir Technologies), за да може после да избере най-доброто решение, в контекста на геостратегическите съображения.

Германските служби за сигурност също имат нужда от разширени цифрови наблюдателни правомощия, за да могат по-добре да разкриват хора, прикриващи се зад фалшиви профили, да картографират техните онлайн мрежи и да анализират комуникациите им, преди да се случи нещо, каза Селен.

„Други партньори – конкретно Франция и Холандия – са далеч пред нас в това отношение,“ добави той.

Германия традиционно има едни от най-строгите закони за защита на личните данни в Европа, формирани в резултат на преживените два диктаторски режима през 20-ти век.