Гутериш осъди израелската акция в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Eкс/@antonioguterres

Генералният секретар на Организацията на обединените нации Антонио Гутериш осъди днес нахлуването на израелската полиция в централата на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци към ООН (UNRWA), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш.

"Призовавам Израел незабавно да предприеме всички необходими стъпки за възстановяване, защита и спазване на неприкосновеността на съоръженията на агенцията и да се въздържа от следващи действия в комплекса на UNRWА", добави генералният секретар на ООН.

