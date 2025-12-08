Гутериш осъди израелската акция в централата на Агенцията за палестинските бежанци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на Организацията на обединените нации Антонио Гутериш осъди днес нахлуването на израелската полиция в централата на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци към ООН (UNRWA), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш.

"Призовавам Израел незабавно да предприеме всички необходими стъпки за възстановяване, защита и спазване на неприкосновеността на съоръженията на агенцията и да се въздържа от следващи действия в комплекса на UNRWА", добави генералният секретар на ООН.