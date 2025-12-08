Елисейският дворец: Срещата в Лондон помогна за продължаването на работата върху плана на САЩ за Украйна

Срещата на френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон днес "позволи да се продължи съвместната работа върху американския план за Украйна, за да може той да бъде допълнен с европейски предложения в тясно сътрудничество с Киев", заяви канцеларията на френския президент, цитирана от Франс прес и БТА.

Работата върху мирния план се намира в заключителния етап, в който участват съветниците по националната сигурност, с оглед на преговорите в следващите дни между европейци, американци и украинци, които се очаква да помогнат за намиране на обща позиция, уточнява Елисейският дворец. "Успоредно с това ще бъде задълбочена работата върху предоставянето на Украйна на стабилни гаранции за сигурност, както и върху планирането на мерките за нейното възстановяване", отбелязва президентската институция.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред европейските лидери в премиерската резиденция на "Даунинг стрийт", че Украйна "не може да се справи" без подкрепата на Европа и САЩ. "Мисля, че сега е много важно да провеждаме срещи и да обсъждаме чувствителни въпроси относно преговорите, които проведохме в САЩ. Много от това, което трябва да обсъдим, е от голямо значение за единството между Европа и Украйна от една страна и единството на Европа и Украйна със САЩ от друга. Не можем да се справим без американците, не можем да се справим без Европа и затова трябва да вземем някои важни решения", подчерта Зеленски.

Френският президент Еманюел Макрон настоя от своя страна, че съюзниците на Украйна имат "много козове", като заяви, че предоставянето на средства за оборудване и оръжие за Украйна, съпротивата на украинската армия и икономическото въздействие на европейските и американските санкции са стъпки в правилната посока.

Британският премиер Киър Стармър изтъкна, че всяко примирие в Украйна трябва да е "справедливо и дълготрайно". "Намираме се в критичен етап от постигането на мира. Принципите остават същите - подкрепяме Украйна и ако трябва да има примирие, то трябва да бъде справедливо и дълготрайно."

Въпреки че Тръмп разкритикува европейските лидери за "нереалистичните им предложения", Стармър изрази уважение към американския президент, като уточни, че "уреждането на един конфликт невинаги минава по лек и прав път". "Това което президентът Тръмп направи през последните седмици е най-голямото постижение за последните четири години, затова му отдавам уважение, допълни той.

Преговорите между Зеленски и европейските лидери в Лондон се осъществяват в момент, коганов когато американският президент Доналд Тръмп обвини Зеленски, че не е прочел мирния план, като отбеляза, че е "малко разочарован" от украинския държавен глава и същевременно настоя, че руския президент Владимир Путин "е съгласен с плана."

Посещението на Зеленски в Лондон се състоя, след като украински представители приключиха тридневни преговори с техни американски колеги по мирните предложения, разработени от Белия дом. Този уикенд Зеленски заяви, че е обсъдил "следващите стъпки" със съветниците на Тръмп и посочи, че е "решен да продължи да работи с тях добросъвестно". Преговарящите обаче признаха, че всякакъв действителен напредък ще зависи от готовността на Русия да се ангажира сериозно със спазването на дълготраен мир.