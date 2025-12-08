Зеленски: Разговорите в Лондон бяха продуктивни, мирният план е завършен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че днешните му разговори в Лондон с лидерите на Великобритания, Германия и Франция са били продуктивни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският държавен глава добави, че предложенията за мир са оформени и САЩ ще бъдат запознати с тях утре.

Британският министър-председател Киър Стармър посрещна в столицата на Обединеното кралство Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

"Смятам, че планът ще бъде готов утре, по някое време вечерта. Мисля, че ще го погледнем пак и ще го пратим на САЩ", каза Зеленски, който от Лондон отлетя за Брюксел за срещи с лидери на НАТО и ЕС.

Зеленски уточни, че новите предложения как да се сложи край на водената от Русия война са в 20 точки, като и в тях не се прави компромис с територията на Украйна.

Зеленски обяви, че утре ще пътува за Италия за среща с министър-председателката на страната Джорджа Мелони, предаде Ройтерс.

Той заяви, че тази седмица ще има и среща на "Коалицията на желаещите".

Украинският държавен глава посочи, че на страната му са нужни около 800 милиона долара за планираното за тази година закупуване на американски оръжия с помощта на европейски съюзници.

Той потвърди, че догодина Киев ще се нуждае от около 15 милиарда долара по инициативата на НАТО "Списък с приоритетните нужди на Украйна (Prioritized Ukraine Requirements List/PURL), по която европейски държави купуват американски оръжия за украинската армия.