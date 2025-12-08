ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Броят на нелегалните мигранти в ЕС е намалял с 35% в последната година

Магнус Брунер КАДЪР: Екс/@magnusbrunner

Броят на пристигналите незаконно в ЕС мигранти е намалял с 35 на сто в последната година, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер на пресконференция след днешното заседание на европейските вътрешни министри в Брюксел.

Той съобщи, че догодина Европейската комисия ще представи нова визова стратегия. Съветът на ЕС днес одобри няколко стъпки, свързани с овладяването на миграционните потоци и те бяха определени от еврокомисаря като решаващи. Слагаме ред в собствената си къща, каза Брунер, цитиран от БТА. 

В отговор на въпроси той отбеляза, че комисията ще следи за спазването на новите правила, които предвиждат държавите от ЕС да приемат разселени мигранти или да допринасят финансово за дейностите, свързани с миграцията. Въвеждаме солидарност - гъвкава, но задължителна, обобщи еврокомисарят. Той поясни, че списъкът на т. нар. сигурни държави на произход, чиито граждани няма да имат право да подават молби за убежище в ЕС, е изготвен с помощта на европейската агенция по убежището и други международни организации.

