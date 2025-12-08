Файненшъл таймс: Николай Младенов може да оглави изпълнителен комитет за Газа

Тони Блеър няма да ръководи Съвета за мир в Ивицата след възражения на арабски и мюсюлмански държави

Българският дипломат Николай Младенов се очаква да поеме ръководството на изпълнителния комитет, който предстои да бъде създаден като част от планираната следвоенна управленска структура на Ивицата Газа. Това съобщиха двама добре информирани участници в подготовката пред „Файненшъл таймс".

Според информацията изпълнителният комитет първоначално не е фигурирал в плановете, но сега се оформя като ключов елемент в механизма за управление след конфликта. Неговата роля ще бъде да координира взаимодействието между Борда (Съвета) за мир и палестинския технократски комитет, който ще отговаря за ежедневното администриране на Газа.

„Изпълнителният комитет ще играе централна роля в синхронизирането на политическите решения със структурите, отговорни за оперативното управление на територията", посочват източниците на FT.

Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на Борда за мир след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на "Файненшъл таймс". Тони Блеър КАДЪР: Екс/@ynetnews

Изданието припомня, че Младенов често е действал като посредник между Израел и "Хамас".

Николай Евтимов Младенов е български дипломат и политик от партия ГЕРБ, а преди това, до 2005 г. – от Съюза на демократичните сили (заместник-председател и говорител на СДС).

През 2007 – 2009 г. е депутат в Европейския парламент.

В първото правителство на Бойко Борисов е министър на отбраната (юли 2009 – януари 2010), а след това – министър на външните работи до края на мандата на правителството на 13 март 2013 г. През август 2013 г. е назначен за специален представител на тогавашния генерален секретар на ООН Бан Ки Мун за Ирак и за ръководител на мисията на ООН там.

През февруари 2015 г. е назначен за специален координатор за Близкоизточния мирен процес от генералния секретар на ООН Бан Ки Мун.

Николай Младенов учи в Сирия и Холандия. Завършва Първа английска гимназия в София.

През 1995 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност „Международни отношения". На следващата година защитава магистърска степен по военни науки от Кралския колеж в Лондон с дипломна работа на тема „Влиянието на близкоизточния мирен процес върху израелската ядрена програма".

Между 1996 и 1998 г. заема поста програмен директор на фондация „Отворено общество", София. Следва длъжност като програмен координатор в Социалния отдел за България на Световната банка.

През 1999 г. основава Европейския институт в София и е негов директор до 2001 г. Народен представител от ОДС в XXXIX народно събрание, както и парламентарен секретар до март 2002 г., заместник-председател на Комисията по европейска интеграция и член на комисията по външна политика, отбрана и сигурност.

На 12 март 2002 г. е избран за член на Националния изпълнителен съвет (НИС) на партия Съюз на демократичните сили. По-късно е назначен за говорител на партията. От 22 февруари 2004 г. е на поста заместник-председател на СДС, който напуска с оставката си от 16 август 2005 г.

От 2005 до 2007 г. работи като консултант на Световната банка, Международния републикански институт и Националния демократически институт в България, Афганистан, Йемен и други страни от Близкия изток. През 2006 г. е съветник към парламентарните комисии по отбрана и външна политика на Иракския парламент.

В кандидатската листа на партия „ГЕРБ" за изборите за членове на Европейския парламент (ЕП) е регистриран под номер 3. Като депутат в ЕП Младенов е член на комисиите по вътрешен пазар и защита на потребителите, външна политика, подкомисията за сигурност и отбрана. Също така е първи заместник-председател на делегацията на ЕП за отношения с Ирак и член на делегациите за Израел и Афганистан.

След парламентарните избори през 2009 г., спечелени от ГЕРБ, Младенов става министър на отбраната в правителството на Бойко Борисов. От 27 януари 2010 г. до края на мандата на правителството на 13 март 2013 г. Николай Младенов заема поста външен министър на мястото на подалата оставка Румяна Желева. На 28 май 2012 г. той е домакин на срещата на сирийската опозиция в Правец, включваща делегации на Сирийския национален съвет, Кюрдския национален съвет и Националния блок, който обединява всички племенни лидери, които са срещу режима на Башар Асад.