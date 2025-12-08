В Сърбия арестуваха наркобос при мащабна международна акция, имал фирми и у нас (Видео)

При голяма международна полицейска акция са арестувани четирима членове на организирана престъпна група, заподозрени в трафик на наркотици. Сред арестуваните е и лидерът ѝ Срджан Шошкич. Той е задържан в Сърбия, но има транспортни фирми в Словения, България и Словакия.

Справка на "24 часа" в Търговския регистър установи, че фирмата му у нас е "ВАКА ТРАНС" ЕООД. Седалището ѝ е в град Петрич.

Освен Шошкич, в Сърбия е задържан и мъж с инициали Д. С., а на 27 ноември в Испания е задържан и Й. П. Мъж с инициали С. Р. е задържан в Австрия на 21 март тази година. Всички те са заподозрени, че от 4 декември 2024 г. до днес са извършили престъпни деяния, свързани с организиране и неразрешено производство и пускане в разпространение на упойващи вещества, съобщава Informer.

Пазарната стойност на наркотиците, конфискувани в Испания и Австрия, се оценява на над 3 милиона евро.

Срджан Шошкич, посочен като организатор на престъпната група, е собственик и отговорно лице на транспортната фирма Vaki trans в Словения.

Предполага се, че фирмата е служила на престъпната група за осигуряване на камиони и шофьори, които освен редовния транспорт на стоки, тайно пренасяли и наркотици.

В рамките на тази схема в Сърбия и Западна Европа престъпната група е пренесла около 81,2 килограма кокаин, 110 кг марихуана, както и 15 000 евро, като е разполагала и с луксозни автомобили.

Заловените в Сърбия ще бъдат предадени на прокуратурата за организирана престъпност, където ще бъдат разпитани.

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че служители на местното Министерство на вътрешните работи, УКП, Службата за борба с организираната престъпност са ръководили международна акция, в която в сътрудничество с прокуратурата за организирана престъпност, са конфискувани 81,2 килограма кокаин и 110 кг марихуана . Задържани били четири лица поради основателни подозрения, че като членове на организирана престъпна група са извършили престъпни деяния, свързани с извършване на престъпни деяния и неразрешено производство и пускане в обращение на упойващи наркотици.

Дачич посочи още, че по време на тази международна акция на територията на Австрия във Виена е бил задържан гражданин на Република Сърбия С. Р., при когото при претърсване на пътнически автомобил и мястото, където е работил, е бил открит и иззет кокаин с изключително висока чистота, чиято пазарна стойност възлиза на над един милион евро, а от него са били иззети и около 15 000 евро.

Също така, на територията на Испания, при проверка на едно от товарните моторни превозни средства, регистрирани на търговско дружество, чийто собственик е С.Ш. в Барселона. В ремаркето на това тежкотоварното превозно средство, скрито в законен товар, е намерена и иззета марихуана, като при тази проверка е задържан член на тази организирана престъпна група, гражданин на Сърбия с инициали Й. П.

От заподозрените са иззети и луксозни автомобили.