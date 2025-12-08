ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Среща между Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Възможността за среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп до края на годината засега не се разглежда, нейното осъществяване изисква необходимата подготовка, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"За да бъде продуктивна, срещата трябва да бъде подготвена, а за това е необходима работа на експертно равнище, каквато понастоящем се извършва, каза Песков в ефира на телевизия "Първи канал".

Говорителят на руския президент отбеляза също, че към момента Москва не разполага с информация за резултатите от преговорите между Вашингтон и Киев във Флорида. "Когато научим, ще стане ясно как и накъде [ще се движим] по-нататък", каза той, цитиран от БТА. 

Песков подчерта, че резултатите от разговорите ще определят следващите стъпки на Русия, включително в контекста на потенциална среща на лидерите на двете страни преди края на годината.

Срещата във Флорида в събота се състоя, след като пратеникът на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, се срещнаха с Путин в Кремъл, за да обсъдят подкрепян от САЩ план за слагане край на войната, припомня Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски определи преговорите във Флорида като "конструктивни, макар и нелеки". След разговорите си днес в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия Зеленски съобщи, че Украйна ще предаде утре на САЩ ревизирана версия на мирния план.

