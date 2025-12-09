КМГ: Основателят на DeepSeek Лян Уънфън и геоложката Ду Мънжан станаха част от годишната класация Nature's 10

Лян Уънфън, основател на китайската фирма за изкуствен интелект DeepSeek, и геоложката Ду Мънжан станаха част от годишната класация „Nature's 10" на списание Nature, която откроява десет души в центъра на някои от най-големите научни постижения за 2025 г.

В статията си за Лян Уънфън, Nature отбеляза, че DeepSeek е „разтърсила света на изкуствения интелект" през януари с пускането на своя модел R1. Списанието отбеляза, че този ход „демонстрира моментално, че Съединените щати не са толкова напред в областта на изкуствения интелект, колкото много експерти са смятали", пише КМГ.

Статията за Ду подчертава нейните пионерни гмуркания в хадалната зона, най-дълбокия слой на океана, отвъд шест километра. На дъното на Курило-камчатската падина, североизточно от Япония, тя и нейните колеги откриха „най-дълбоката известна екосистема от живи организми на планетата".