КМГ: Китай прави нови, иновативни лекарства по-достъпни и по-евтини

Държавното управление по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване на Китай публикува актуализирана версия на националния каталог на лекарства, попадащи в обхвата на здравното осигуряване, и първи списък с иновативни медикаменти, които ще са част от търговското здравно осигуряване. В ревизирания каталог са включени нови 114 лекарства, включително 50 иновативни фармацевтични продукта, а 29 лекарства, считани за клинично излишни или имащи по-добри алтернативи, са премахнати от него.

Каталогът включва определени лекарства, които запълват празнините в основното покритие на здравното осигуряване, като животоспасяващи медикаменти за лечение на рак на гърдата, рак на панкреаса и лимфом, както и нови лекарства за хронични заболявания като диабет.

Към момента общият брой лекарства в новата версия на националния каталог за здравно осигуряване е 3253, включително 1857 конвенционални и 1396 от традиционната китайска медицина.

Списъкът с иновативни лекарства, покривани от търговското здравно застраховане, включва 19 лекарства, обхващащи таргетни медикаменти за тумори като CAR-T терапии, за редки заболявания като болестта на Гоше и лечения за болестта на Алцхаймер, пише КМГ.

Според официални данни, през 2025 г. 69 иновативни лекарства са били одобрени за пазарна употреба в Китай. За първите 10 месеца страната е осигурила над 100 сделки за лицензиране на иновативни медикаменти, като общата им стойност надхвърля 100 милиарда щатски долара.