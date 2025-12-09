ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски отговаря на Тръмп: Винаги съм готов на избори

4676
Украинският президент Володимир Зеленски Снимка: Снимка архив

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Това изказване той направи пред „Месаджеро" и „Република" в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне провеждането на избори в Украйна.

В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос.

По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна.

