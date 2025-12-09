Износът на Турция към България до ноември възлиза на 4,2 млрд. долара

Износът на Турция към България от януари до ноември 2025 г. възлиза на 4,2 млрд. долара, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на информация на Министерството на търговията на Турция.

Износът към съседните Азербайджан, България, Грузия, Иран, Ирак, Сирия и Гърция е 25,3 млрд. долара, което представлява ръст от 3,4 на сто спрямо същия период на миналата година. Най-голяма част от турската продукция отива в Ирак. Износът от Анкара към Багдад достига 9,3 млрд. долара. На второ място е България с 4,2 млрд. долара, следвана от Гърция с 3,2 млрд. долара и Грузия с 2,3 млрд. долара.

Ръст от 3,7 на сто се отчита и в цялостния износ, който извършва Турция към целия свят. В периода януари – ноември 2025 г. той се изчислява на 247, 2 милиарда долара. Данните на годишна база за периода януари – ноември показват най-голямо увеличение в обема и количествата на турския износ към Сирия, който се е увеличил с 54,2 на сто. Ръст от 6,1 на сто се отчита в износа към Азербайджан, а към България увеличението е с 6 на сто.

Продуктите със съдържание на химия са най-продаваната стока от Турция на съседни държави, следвани от зърнените и бобови култури и маслодайни семена. На трето мястото са мебелите, хартията и дървесината. Декоративните растения са стоката, от която Турция е изнасяла най-малко през последните 11 месеца.

Данните не включват Армения, тъй като Турция не търгува директно с Ереван и не изнася стоки натам чрез сухопътен транспорт. Данните не обхващат и азерския ексклав - Нахичеванската република, тъй като за тази територия не се събират отделни данни.