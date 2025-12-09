Още един US съд позволи публикуването на документи, свързани с делото срещу Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски съдия одобри искането на Министерството на правосъдието да разсекрети документи на разширения съдебен състав по делото партньорката на Джефри Епстийн - Гислейн Максуел, която е в затвора за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдия Пол Енгелмайър от Окръжния съд в Ню Йорк при издаването на разпореждането и становището си се позова на наскоро приет от Конгреса закон, като заяви, че той позволява на ведомството да промени и свързана заповед за защита, издадена през юли 2020 г.

Съдебното разпореждане е второто, след издаването на подобно от съд във Флорида в петък.

Министерството на правосъдието поиска от съда да разсекрети документите, след като контролираният от Републиканската партия Конгрес прие закон, изискващ главният прокурор да публикува всички некласифицирани документи, свързани с разследването на Епстийн и Максуел.