ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Готови сме да спрем огъня срещу енергийн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21878943 www.24chasa.bg

Още един US съд позволи публикуването на документи, свързани с делото срещу Епстийн

2328
Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

Американски съдия одобри искането на Министерството на правосъдието да разсекрети документи на разширения съдебен състав по делото партньорката на Джефри Епстийн - Гислейн Максуел, която е в затвора за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдия Пол Енгелмайър от Окръжния съд в Ню Йорк при издаването на разпореждането и становището си се позова на наскоро приет от Конгреса закон, като заяви, че той позволява на ведомството да промени и свързана заповед за защита, издадена през юли 2020 г.

Съдебното разпореждане е второто, след издаването на подобно от съд във Флорида в петък.

Министерството на правосъдието поиска от съда да разсекрети документите, след като контролираният от Републиканската партия Конгрес прие закон, изискващ главният прокурор да публикува всички некласифицирани документи, свързани с разследването на Епстийн и Максуел.

Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото