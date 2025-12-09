Голям пожар гори в Манхатън, десетки са евакуирани (Видео)

Пожар в квартала Upper West Side на Манхатан принуди десетки жители да излязат на студа във вторник сутрин, съобщава CBS News. Според пожарната служба на Ню Йорк двама обитатели на сградата и един пожарникар са откарани в болница с леки наранявания.

Пламъците са избухнали около 8:20 ч. сутринта на последния етаж на шестетажна сграда на Западна 107-а улица, недалеч от Амстердам Авеню.

„Сградата е шестетажна, без огнеупорна конструкция, по четири апартамента на етаж," обясни пожарен служител на пресконференция на място. „Когато пристигнахме, горният етаж и покривът вече бяха обхванати от силен, интензивен огън. Три от четирите жилища на този етаж бяха сериозно засегнати, а четвъртият апартамент – както и някои от жилищата под него – също са с тежки поражения."

Все още не е ясно колко хора са били принудени да напуснат сградата.

Градската служба за управление на извънредни ситуации съобщи, че работи съвместно с транспортните власти, за да бъдат изпратени автобуси, в които хората да се стоплят. Температурите са около минус шест по Целзий, което прави сутринта особено сурова както за жителите, така и за екипите на място.

Заради пожара е задействана четиристепенна алармена реакция, като на място са изпратени около 140 пожарникари и медицински екипи. Видимо е как екипите се борят с огнената стихия от покрива и от пожарникарските стълби. Властите очакват да останат на място през целия ден, а близките улици са затворени, докато действията по овладяване на пожара продължават.

Студът създава допълнителни затруднения: водата от маркучите замръзва, което превръща района в опасна ледена повърхност.