Почина кънтри звездата Рауъл Мало

Рауъл Мало, водещият вокалист и китарист на групата The Mavericks, е починал на 8 декември на 60-годишна възраст. Това съобщи "Дейли мейл".

Новината беше съобщена във вторник чрез официално изявление на групата, в което се казва, че духът на Мало ще продължи да живее „тук на земята чрез музиката, радостта и светлината, които той донесе".

В изявлението не се посочва причина за смъртта, но Мало обяви диагнозата си – рак на дебелото черво – през лятото на миналата година.

„С най-дълбока скръб споделяме загубата на нашия приятел, колега и брат Рауъл Мало, който си отиде на 8 декември 2025 г. на 60-годишна възраст", пишат The Mavericks.

„Всеки, който е имал удоволствието да бъде в орбитата на Рауъл, знае, че той беше истинска природна сила – човек с заразяваща енергия. В кариера, продължила повече от три десетилетия и докоснала милиони по света, неговият колосален творчески принос и уникален талант създадоха мултикултурна американска музика, която стигна далеч отвъд границите на самата Америка.

„Макар изпълненията му да му донесоха огромна и вярна публика, а песните и музикалните му умения – множество награди Grammy, ACM и CMA, най-горд беше с отдадеността си към запазването на многоезичното американско музикално наследство. През 2020 г. той направи история, когато албумът на The Mavericks стана първият, дебютирал едновременно на върха в класациите за Latin Pop и Folk-Americana.

„Тази отдаденост, както и неуморната му подкрепа за музикалното образование като вдъхновение за всяко дете в Съединените щати и по света, му донесоха наградата за цялостен принос на Americana Music Association и American Eagle Award на Националния музикален съвет на САЩ.

„Макар земното му тяло да си е отишло, духът на Рауъл ще живее вечно — на небето и тук, на земята — чрез музиката, радостта и светлината, които той остави след себе си. Приносът му към американската и латино музиката ще бъде вечен, а песните му и неговият глас продължават да докосват фенове и артисти по целия свят."

Рауъл Мало оставя след себе си своята съпруга Бети, с която са били женени 34 години; синовете му Дино, Виктор и Макс; майка му Норма; сестра му Карол; както и колегите му от The Mavericks – Пол Дикин, Еди Перес и Джери Дейл Макфадън.

„Семейството благодари на всички за любовта и подкрепата и моли за поверителност в този труден момент", завършва изявлението.