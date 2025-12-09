Израел и арабските страни приели Николай Младенов да оглави комитета за следвоенна Газа (Обзор)

"Файненшъл Таймс" съобщи, че българинът може да застане начело на нов орган, който ще координира палестинското управление и Съвета за мир

Българският дипломат и бивш външен и военен министър Николай Младенов може да оглави ключова структура в следвоенната власт на Газа. Това разкри “Файненшъл Таймс”, позовавайки се на близки до процеса източници. Те обясниха, че като част от управлението в Газа ще бъде създаден изпълнителен комитет, начело на който се очаква да застане именно Младенов. Основната роля на комитета ще бъде координацията между новото палестинско управление и Съвета за мир - структурата, която беше обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп като част от мирния план.

Досега изпълнителният комитет не беше споменаван в плановете за Газа. Ролята на Младенов, изглежда, се припокрива с тази, за която бе спряган бившият британски премиер Тони Блеър. Неговата кандидатура обаче е била отхвърлена, тъй като е предизвикала недоволството на няколко арабски и мюсюлмански държави. Причината е силната

подкрепа на Блеър за войната в Ирак

от 2003 г., която американците започнаха под претекст, че режимът на Саддам Хюсеин създава оръжия за масово унищожение. Такива никога не бяха открити, а стотици хиляди цивилни иракчани загубиха живота си - точният брой остава неясен и до днес.

Друго опасение било, че има риск палестинците да бъдат маргинализирани в управлението. Още през октомври Тръмп призна, че може да има опозиция за Блеър: “Винаги съм харесвал Тони, но искам да разбера дали той е приемлив избор за всички”. Твърди се обаче, че британецът има голямо одобрение от САЩ и Израел.

Близък до Блеър отхвърли предположенията, че той няма да е част от Съвета за мир:

“Той ще се състои от действащи световни лидери, а под него ще има по-малък изпълнителен съвет”. Според анонимния източник се очаква Блеър да е част от изпълнителния комитет заедно със зетя на Тръмп Джаред Къшнър и емисаря Стив Уиткоф, както и с висши служители от арабски и западни страни. Тук обаче не става ясно дали това е същият комитет, начело на който ще бъде Младенов. До редакционното приключване на броя бившият външен министър на България не коментира темата.

Николай Младенов е приет от всички страни за ръководител на изпълнителния комитет за Газа - от израелската и от арабската общност, и е в много добра позиция. Това е голямо признание, той има голям принос за мира в Газа, коментира пред Би Ти Ви във вторник бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев. Бившият генерален консул на страната ни в Дубай обаче уточни, че в момента Младенов е в позиция на изчакване и не може да заеме поста, тъй като планът за мир на американския президент от 20 точки е постигнал само първата - размяната на заложници.

Николай Младенов бе специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток и като такъв бе представител в т.нар. Квартет за Близкия изток. По време на този мандат той фокусира усилията си върху предотвратяване на ескалацията между Израел и “Хамас”, осигуряване на хуманитарен достъп в Газа, подпомагане на донорски инициативи и запазване на перспективата за двудържавно решение. По това време работеше с регионалните играчи - особено Египет и Катар, както и с международните донори. През есента и зимата на 2018 г. чрез активното си посредничество

Младенов изигра ключова роля за постигането на примирие между Израел и “Хамас”

Той ръководеше и одобряването на пакета за помощ за Газа в рамките на Международната донорска група и доставките на финансираното от Катар гориво за електроцентралата в Газа. Макар и временно, предприетите от него рационални и прагматични мерки облекчиха в голяма степен хуманитарната ситуация в Ивицата Газа и допринесоха за намаляване на напрежението.

Тези негови усилия тогава бяха широко приветствани като реалистични стъпки за намаляване на насилието и подобряване на хуманитарната картина в Газа. Имаше и критици сред представителите на палестинския политически елит, които го упрекваха, че фокусът на работата му върху деескалацията всъщност помага да се запази статуквото.

Като цяло мандатът му в Йерусалим (2015–2020) се характеризира с прагматичен и хуманитарно ориентиран подход, отлична комуникация и работа с регионалните партньори като Египет, Катар и др.

Неяснотите около настоящия план на Тръмп са много, казват дипломати. Още няма други световни лидери, чиито имена се посочват като бъдещи членове на Съвета за мир, не е ясно и как ще се оформи местният палестински комитет, няма отговор и на въпроса как ще се разоръжи “Хамас”.