ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Готови сме да спрем огъня срещу енергийн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21879289 www.24chasa.bg

Израел и арабските страни приели Николай Младенов да оглави комитета за следвоенна Газа (Обзор)

6144
Николай Младенов

"Файненшъл Таймс" съобщи, че българинът може да застане начело на нов орган, който ще координира палестинското управление и Съвета за мир

Българският дипломат и бивш външен и военен министър Николай Младенов може да оглави ключова структура в следвоенната власт на Газа. Това разкри “Файненшъл Таймс”, позовавайки се на близки до процеса източници. Те обясниха, че като част от управлението в Газа ще бъде създаден изпълнителен комитет, начело на който се очаква да застане именно Младенов. Основната роля на комитета ще бъде координацията между новото палестинско управление и Съвета за мир - структурата, която беше обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп като част от мирния план.

Досега изпълнителният комитет не беше споменаван в плановете за Газа. Ролята на Младенов, изглежда, се припокрива с тази, за която бе спряган бившият британски премиер Тони Блеър. Неговата кандидатура обаче е била отхвърлена, тъй като е предизвикала недоволството на няколко арабски и мюсюлмански държави. Причината е силната

подкрепа на Блеър за войната в Ирак

от 2003 г., която американците започнаха под претекст, че режимът на Саддам Хюсеин създава оръжия за масово унищожение. Такива никога не бяха открити, а стотици хиляди цивилни иракчани загубиха живота си - точният брой остава неясен и до днес.

Друго опасение било, че има риск палестинците да бъдат маргинализирани в управлението. Още през октомври Тръмп призна, че може да има опозиция за Блеър: “Винаги съм харесвал Тони, но искам да разбера дали той е приемлив избор за всички”. Твърди се обаче, че британецът има голямо одобрение от САЩ и Израел.

Близък до Блеър отхвърли предположенията, че той няма да е част от Съвета за мир:

“Той ще се състои от действащи световни лидери, а под него ще има по-малък изпълнителен съвет”. Според анонимния източник се очаква Блеър да е част от изпълнителния комитет заедно със зетя на Тръмп Джаред Къшнър и емисаря Стив Уиткоф, както и с висши служители от арабски и западни страни. Тук обаче не става ясно дали това е същият комитет, начело на който ще бъде Младенов. До редакционното приключване на броя бившият външен министър на България не коментира темата.

Николай Младенов е приет от всички страни за ръководител на изпълнителния комитет за Газа - от израелската и от арабската общност, и е в много добра позиция. Това е голямо признание, той има голям принос за мира в Газа, коментира пред Би Ти Ви във вторник бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев. Бившият генерален консул на страната ни в Дубай обаче уточни, че в момента Младенов е в позиция на изчакване и не може да заеме поста, тъй като планът за мир на американския президент от 20 точки е постигнал само първата - размяната на заложници.

Николай Младенов бе специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток и като такъв бе представител в т.нар. Квартет за Близкия изток. По време на този мандат той фокусира усилията си върху предотвратяване на ескалацията между Израел и “Хамас”, осигуряване на хуманитарен достъп в Газа, подпомагане на донорски инициативи и запазване на перспективата за двудържавно решение. По това време работеше с регионалните играчи - особено Египет и Катар, както и с международните донори. През есента и зимата на 2018 г. чрез активното си посредничество

Младенов изигра ключова роля за постигането на примирие между Израел и “Хамас”

Той ръководеше и одобряването на пакета за помощ за Газа в рамките на Международната донорска група и доставките на финансираното от Катар гориво за електроцентралата в Газа. Макар и временно, предприетите от него рационални и прагматични мерки облекчиха в голяма степен хуманитарната ситуация в Ивицата Газа и допринесоха за намаляване на напрежението.

Тези негови усилия тогава бяха широко приветствани като реалистични стъпки за намаляване на насилието и подобряване на хуманитарната картина в Газа. Имаше и критици сред представителите на палестинския политически елит, които го упрекваха, че фокусът на работата му върху деескалацията всъщност помага да се запази статуквото.

Като цяло мандатът му в Йерусалим (2015–2020) се характеризира с прагматичен и хуманитарно ориентиран подход, отлична комуникация и работа с регионалните партньори като Египет, Катар и др.

Неяснотите около настоящия план на Тръмп са много, казват дипломати. Още няма други световни лидери, чиито имена се посочват като бъдещи членове на Съвета за мир, не е ясно и как ще се оформи местният палестински комитет, няма отговор и на въпроса как ще се разоръжи “Хамас”.

Николай Младенов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото