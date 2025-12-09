Мелони прие Зеленски в Рим за трети път през годината

Премиерът на Италия Джорджа Мелони прие в сградата на италианския министерски съвет в Рим президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде АНСА, цитирана от БТА

Украинският лидер беше посрещнат в двора на „Палацо Киджи" с традиционната церемония по посрещане на чуждестранни гости и двамата с Мелони изслушаха химните на двете им държави. После двамата се оттеглиха за разговори.

След среща, продължила час и половина, Зеленски напусна сградата на министерския съвет.

По време на визитата той беше придружаван от главния украински преговарящ Рустем Умеров и от външния министър на Украйна Андрей Сибига.

Сутринта Зеленски беше приет от папа Лъв Четиринадесети в резиденцията му в Кастел Гандолфо край Рим. След това папата призова за справедлив мир в Украйна.

Вчера пък Мелони участва във видеоконферентен разговор с няколко други европейки лидери, посветен на Украйна. Ден по-рано тя проведе и телефонен разговор със Зеленски.

В телефонния разговор с украинския лидер Мелони изрази подкрепа за Украйна и за преговорния процес за мир в тази страна, с който са се ангажирали САЩ и изрази надежда, че Русия също ще се покаже отворена да се включи в преговори по примера на изразената от Зеленски готовност да седне на масата за преговори.

А вчера по време на видеоконферетния разговор с европейските лидери Мелони каза, че е нужно да има единство в позициите между европейските партньори и САЩ, за да се постигне един справедлив и траен мир в Украйна. Тя подчерта, че от фундаментално значение постигане на сближаване по темите, касаещи жизненоважните интереси на Украйна и нейните европейски партньори, като например дефинирането на солидни гаранции за сигурност и на споделени мерки в подкрепа на Украйна и на нейното възстановяване.

Днес пък пред италианските издания "Република" и „Месаджеро" Зеленски заяви, че има доверие на Мелони и че е готов на избори в Украйна.

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината.

След срещата днес с Мелони украинският лидер каза, че тя е била отлична и че Украйна разчита на подкрепата на Италия. Украинският лидер заяви, че е информирал Мелони за работата на украинския екип, който участва в разговорите за постигане на мир в Украйна.

"Имахме отлична и задълбочена среща с Мелони по всички аспекти на дипломатическата ситуация", каза Зеленски в „Екс".

"Ние ценим активната роля на Италия в предлагането на конкретни идеи и дефинирането на мерки, чрез които да се доближим до мира още повече", добави той.

"Аз я информирах за работата на нашия преговорен екип и ние координирахме нашите дипломатически усилия. Ние разчитаме много на продължаващата подкрепа за нас от страна на Италия. Това е важно за Украйна", заяви Зеленски.

"Аз също така искам да изкажа благодарността си за енергийната помощ и за необходимото оборудване. Това е точно онова, което ще бъде в подкрепа за украинските семейства", добави той и благодари на Италия.