Зеленски: Киев и Европа скоро ще представят на САЩ свои уточнения на мирния план

Володимир Зеленски Кадър: YouTube/ Fox News

Украйна и нейните европейски партньори скоро ще бъдат готови да представят на САЩ прецизирани документи за мирния план за прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Зеленски каза още, че всичко зависи от волята на Русия да спре бойните действия.

„Украинският и европейският компонент сега са по-развити и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в САЩ“, написа той в „Екс“. 

„Заедно с американската страна очакваме бързо да направим потенциалните стъпки възможно най-осъществими“, посочи украинският президент.

