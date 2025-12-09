Туск: ЕК ще одобри държавната помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варшава изпълнява формалностите и скоро ще получи зелена светлина от Европейската комисия за изграждането на първата си атомна електроцентрала, обяви днес премиерът Доналд Туск, добавяйки, че строителството може да започне още този месец, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Съобщението е следствие от дългогодишния стремеж на Варшава да осигури 60 милиарда злоти (прибл. 27,8 млрд. лева) публична помощ за изграждане на ядрено съоръжение, като Туск потвърди, че органът ще одобри сумата.

„Все още има някои дребни формалности, които трябва да бъдат изпълнени, но след малко ще имаме официално потвърждение, че Европейската комисия е одобрила държавна помощ за изграждане на АЕЦ в Полша“, каза той преди правителствено заседание.

Премиерът заяви, че първият транш от средствата, 4,6 милиарда злоти (2,13 милиарда евро), ще бъде отпуснат през декември, което ще проправи пътя за началото на строителството.

Варшава разглежда електроцентралата като ключов елемент от своята енергийна стратегия, позволяващ постепенен отказ от употребата на изкопаеми горива.

Проектът предвижда изграждането на съоръжението на север, в обекта при Любятово-Копалино на балтийското крайбрежие, с три блока, предназначени за генериране на ядрена енергия, използващи технологията AП1000 на „Уестингхаус“. Собственост на „Уестингхаус Електрик“, системата може, наред с други неща, да издържи на прекъсвания на електрозахранването на станцията без аварии в активната зона и предлага по-ниски оперативни разходи.

Докато държавната компания „Полски атомни електроцентрали“ е официалният инвеститор на проекта, „Уестингхаус Електрик“ със седалище в САЩ и „Бехтел Груп“ бяха избрани да построят централата, която се очаква да заработи напълно в средата на следващото десетилетие.