Протестиращите гръцки фермери планират да блокират пристанището във Волос

Интензивността на земеделските протести в Гърция се засилва ежедневно чрез блокиране на пътища, пристанища и гранични пунктове, съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитиран от БТА.

Според изданието днес фермери от Тесалия са планирали да блокират товарния терминал на пристанището във Волос, Тесалия. От фермерски организации съобщават, че желанието им е не да създават проблеми в работата на пристанището, а да дадат гласност за проблемите в сектора.

По информация на телевизия Скай протестиращи фермери подготвят блокада днес по обяд и на моста Рио-Антирио, пресичащ Коринтския залив.

По данни на местни медии земеделци от Северна Гърция планират блокада на пристанището във Солун в петък, като вече са отправени и призиви към гражданите да подкрепят действията им.

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че след сблъсъците между протестиращи и полиция на остров Крит мобилизацията на фермерите там продължава. Летищата в Ираклион и Ханя възобновиха полетите, но фермери продължават да протестират пред сградата на Децентрализираната администрация на острова. Към тях са се присъединили фермери от районите на Ретимно и Ласити.

Според източници от средите на протестиращите и представители на изпълнителна власт, цитирани от местни медии, засега не изглежда вероятна среща с правителството, въпреки че съществуват канали за комуникация.

Хиляди трактори са паркирани на повече от 50 места от транспортната инфраструктура на цялата страна. Най-големите блокади са разположени по централната пътна мрежа, включително на автомагистралата Атина–Солун, както и на граничните пунктове Евзони и Ники на границата с Република Северна Македония и Промахон и Ексохи на границата с България. Земеделците извършват блокади периодично в зависимост от решенията на местните събрания.

Главният прокурор на Гърция разпореди прокурорите в страната и разследващите органи да се намесват при нарушения, свързани със земеделските блокади.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.