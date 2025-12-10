ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 11 и 12 декември променят движението в участъци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21881910 www.24chasa.bg

Тръмп ще започне последния кръг интервюта за следващ президент на Управлението за федерален резерв

2620
Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще започне скоро последния кръг интервюта за следващ президент на Управлението за федерален резерв (УФР), съобщи в. „Файненшъл таймс", цитиран от БТА. 

Държавният глава и министърът на финансите Скот Бесънт се очаква да се срещнат с бившия гуверньор от УФР Кевин Уорш днес, информира изданието, позовавайки се на трима източници.

Водещ кандидат да поеме поста от сегашния ръководител на УФР Джером Пауъл през май обаче остава икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, припомня изданието.

Според официални представители Бесънт е представил на Белия дом списък с четири имена, сред които са Хасет и Уорш. Другите две имена ще бъдат избрани от списъка с останалите финалисти, в който са включени управителите на Федералния резерв Кристофър Уолър и Мишел Боуман, както и Рик Рийдър от инвестиционния гигант "БлекРок" (BlackRock).

Очаква се президентът и министърът на финансите да проведат поне едно интервю следващата седмица, преди да обявят окончателното решение в началото на януари.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание