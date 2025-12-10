Тръмп ще започне последния кръг интервюта за следващ президент на Управлението за федерален резерв

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще започне скоро последния кръг интервюта за следващ президент на Управлението за федерален резерв (УФР), съобщи в. „Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Държавният глава и министърът на финансите Скот Бесънт се очаква да се срещнат с бившия гуверньор от УФР Кевин Уорш днес, информира изданието, позовавайки се на трима източници.

Водещ кандидат да поеме поста от сегашния ръководител на УФР Джером Пауъл през май обаче остава икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, припомня изданието.

Според официални представители Бесънт е представил на Белия дом списък с четири имена, сред които са Хасет и Уорш. Другите две имена ще бъдат избрани от списъка с останалите финалисти, в който са включени управителите на Федералния резерв Кристофър Уолър и Мишел Боуман, както и Рик Рийдър от инвестиционния гигант "БлекРок" (BlackRock).

Очаква се президентът и министърът на финансите да проведат поне едно интервю следващата седмица, преди да обявят окончателното решение в началото на януари.