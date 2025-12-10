"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Туристическите агенции в Гърция призовават за отваряне на фермерските блокади.

Точно преди празниците туристическата индустрия призова фермерите да освободят туристическите автобуси от блокадите. „Съществува риск от анулиране, щети и загуби за хиляди евро."

Туристическата асоциация на Македония-Тракия изрази своята загриженост и тревога относно последиците от селскостопанските протести върху организирания туризъм в официално изявление, като призова фермерите да позволят на туристическите автобуси да преминават през блокадите, които са поставени на места по националната и провинциалната пътна мрежа.

Както се посочва в изявлението, Асоциацията признава справедливата борба на фермерите, но подчертава, че времето, само няколко дни преди Коледа и Нова година, е особено критично за туристическата индустрия, тъй като много екскурзии са във фаза на изпълнение или планиране.

„Има проблем, който тревожи всички наши колеги и засяга организацията на нашите пътувания с кола в Гърция и чужбина", отбелязва Синдикатът.

Писмото предупреждава, че ако не бъде осигурено свободното преминаване на туристическите автобуси, плащанията и авансите за хотели ще бъдат загубени, резервациите за екскурзоводи и ресторанти ще бъдат отменени, ще бъде нанесен огромен финансов удар на туристическия бизнес в Северна Гърция.

„Искаме, със съгласието на нашите фермери, достъпът и преминаването през всички съответни блокади и съответното решение да бъде незабавно обявено на медиите", подчертава Синдикатът.

На фона на продължаващия натиск върху първичния сектор и крехкия баланс в туризма след пандемията, искането на туристическите офиси осветява друго измерение на социалното и икономическо напрежение, което се оформя в страната.