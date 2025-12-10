Заменят тролейбусите в Атина с електрически автобуси, започна премахване на кабелите

Специални екипи пристигнаха, за да премахнат първите надземни захранващи кабели за тролейбусите като част от нов план за модернизиране на обществения транспорт и замяна на тролейбусите с електрически автобуси. Над 70% от тролейбусната кабелна мрежа се премахва.

След 72 години непрекъснато присъствие по улиците на Атина и Пирея, тролейбусите постепенно излизат от употреба, отбелязвайки края на една ера. Демонтажът на кабелите започна в неделя сутринта (12.07.) от Пирея в присъствието на заместник-министъра на транспорта Константинос Киранакис. Започва премахването на 70% от въздушните кабели, първоначално в Пирея, а след това и в Атина.

Г-н Киранакис информира служителите, че решението е взето въз основа, както на техническото състояние на съществуващата мрежа, така и на финансовата полза за държавата. Той също така обеща, че няма да бъдат загубени работни места, а напротив, ще бъдат назначени нови шофьори и увеличени заплатите, а маршрутите ще станат по-чести и по-надеждни.

Данните показват, че оперативните разходи на километър са значително по-ниски: 5,5 евро за тролейбуси в сравнение с едва 2,5 евро за електрически автобуси. Освен това старата мрежа би изисквала обширна реконструкция на стойност 20 милиона евро, което прави промяната финансово нерентабилна.

Новият план предвижда за всеки два изтеглени тролейбуса да бъдат закупени три електрически автобуса, като по този начин се увеличи наличността на превозни средства. В комбинация с набирането на нови шофьори и увеличението на заплатите се очаква маршрутите да станат по-чести и надеждни.