Турция: Кипърските власти се опитват да превърнат южната част на Кипър във военна база

Заместник-председателят и говорител на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Йомер Челик обвини кипърските власти в опит за превръщане на южната част на остров Кипър от място, където живеят гърци, в територия, осеяна с военни бази и щабове на „определени държави", съобщи турската информационна агенция ДХА, цитирана от БТА.

„Наблюдаваме дейностите на кипърската гръцка администрация (както Турция нарича кипърското правителство) в южната част на Кипър. Напоследък те се опитват да превърнат гръцката част на острова от място, където живеят гърци, в територия, осеяна с военни бази и щабове на определени държави. Това са напразни усилия", заяви вчера Челик по време на заседание на Управителния съвет на ПСР.

Говорителят на ПСР обърна внимание и на наскоро подписаното споразумение за делимитация на изключителните икономически зони между Кипър и Ливан, което той определи като „незаконно". „Това, което прави кипърската гръцка администрация, е окупация. Нищо друго. Това е опит за узурпиране на суверенните права на Севернокипърската турска република (СКТР)", коментира той.

„Всеки подход, който се опитва да заличи кипърските турци, който се опитва да игнорира Турция, няма бъдеще тук", добави Челик, като подчерта, че „СКТР винаги ще има право да обявява зони в Средиземно море, в които да преопредели морските юрисдикционни области в рамките на своя суверенитет".

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединение на острова с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.