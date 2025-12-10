ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ представи основната тема и емблемата на новогодишната гала за Пролетния празник

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Днес Китайската медийна група (КМГ) представи основната тема и емблемата на предстоящата Новогодишна гала за Пролетния празник през 2026 г. Тя е посветена на Годината на коня и ще премине под надслов „Буйни коне препускат напред".

Темата е вдъхновена от древната китайска поема „Лисао", в която се казва: „Препускам напред с коня си и следвам пътя, който съдбата ми е начертала".

С темата за устрема, който се символизира от препускащи коне, е свързана и емблемата на галата. В нея са вплетени и класически китайски елементи като облаци, които не само подчертават традиционната естетика, но и предават динамичния дух на съвременността и стремежа към напредък, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

