КМГ: Китай инициира създаването на „Група на приятелите за глобално управление“

На 9 декември постоянната делегация на Китай към ООН в Ню Йорк организира учредителна среща на „Група на приятелите за глобално управление", на която присъстваха представители на около 40 държави.

Тя бе ръководена от постоянния представител на Китай в ООН Фу Цун, който заяви, че инициативата за глобално управление, издигната от председателя Си Дзинпин, е поредният важен публичен продукт, предложен от Китай на света. Тази инициатива допринася с китайски идеи и решения в усилията за реформиране и усъвършенстване на глобалното управление, подчерта той.

Създаването на групата има за цел засилване на комуникацията и сътрудничеството между страните по основни въпроси в областта на глобалното управление и насърчаване изграждането на по-справедлива и разумна система за неговото осъществяване, каза още Фу Цун.

След срещата, групата издаде съвместно изявление, в което се подчертава, че създаването ѝ е важна стъпка за реализиране на инициативата за глобално управление, изразява се решимостта на членовете ѝ да защитават резултатите от победата във Втората световна война, да подкрепят ролята на ООН и да координират действията си по важни международни въпроси, като същевременно приветстват държави със сходни възгледи да се присъединят към тях, пише КМГ.