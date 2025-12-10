ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 11 и 12 декември променят движението в участъци...

Мария Корина Мачадо няма да получи лично Нобеловата си награда за мир

2144
Мария Корина Мачадо СНИМКА: Инстаграм/mariacorinamachado

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо няма да присъства на церемонията по връчването на Нобеловата си награда за мир днес в Осло, съобщи директорът на Норвежкия Нобелов институт Кристиан Берг Харпвикен, цитиран от световните агенции. В момента местонахождението на носителката на приза за 2025 г. не е известно.

Мачадо трябваше да бъде наградена на церемонията, която по традиция се състои на 10 декември в кметството на Осло в присъствието на норвежкия крал Харалд V и кралица Соня, както и на лидери от Латинска Америка, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и еквадорският държавен глава Даниел Нобоа.

Церемонията започва в 12:00 ч. по Гринуич. Очакванията първоначално бяха, че Мачадо ще присъства, въпреки дългогодишната ѝ забрана да напуска Венецуела, въведена от правителството на Николас Мадуро. Тя се укрива от властите в Каракас повече от година.

"За съжаление тя не е в Норвегия и няма да се качи на сцената в кметството в Осло, когато церемонията започне", заяви Кристиан Берг Харпвикен пред норвежката обществена телевизия НРК. Той допълни, че няма информация за местонахождението на Мария Корина Мачадо, пише БТА.

На церемонията днес в Осло венецуелската опозиционна лидерка ще бъде представлявана от нейната дъщеря Ана Кориса Соса Мачадо, обяви ръководството на Норвежкия Нобелов инситут, цитиран от Франс прес.

Ана Корина Соса представляваше майка си и миналата година на церемонията в Европейския парламент по връчване на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта.

Мария Корина Мачадо СНИМКА: Инстаграм/mariacorinamachado

