Мария Корина Мачадо няма да получи лично Нобеловата си награда за мир

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо няма да присъства на церемонията по връчването на Нобеловата си награда за мир днес в Осло, съобщи директорът на Норвежкия Нобелов институт Кристиан Берг Харпвикен, цитиран от световните агенции. В момента местонахождението на носителката на приза за 2025 г. не е известно.

Мачадо трябваше да бъде наградена на церемонията, която по традиция се състои на 10 декември в кметството на Осло в присъствието на норвежкия крал Харалд V и кралица Соня, както и на лидери от Латинска Америка, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и еквадорският държавен глава Даниел Нобоа.

Церемонията започва в 12:00 ч. по Гринуич. Очакванията първоначално бяха, че Мачадо ще присъства, въпреки дългогодишната ѝ забрана да напуска Венецуела, въведена от правителството на Николас Мадуро. Тя се укрива от властите в Каракас повече от година.

"За съжаление тя не е в Норвегия и няма да се качи на сцената в кметството в Осло, когато церемонията започне", заяви Кристиан Берг Харпвикен пред норвежката обществена телевизия НРК. Той допълни, че няма информация за местонахождението на Мария Корина Мачадо, пише БТА.

На церемонията днес в Осло венецуелската опозиционна лидерка ще бъде представлявана от нейната дъщеря Ана Кориса Соса Мачадо, обяви ръководството на Норвежкия Нобелов инситут, цитиран от Франс прес.

Ана Корина Соса представляваше майка си и миналата година на церемонията в Европейския парламент по връчване на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта.