Тръмп ще иска всички чужденци да показват 5-годишна история на социалните си мрежи на влизане в САЩ

Администрацията на Доналд Тръмп ще изисква от чуждестранните туристи да предоставят историята на социалните си мрежи от последните пет години, за да влязат в Съединените щати. Драстичната мярка е поредният опит на президента на САЩ да контролира влизащите в страната, след като миналата седмица беше обявено замразяване на имиграцията от 19 държави.

„Задължителното" уведомление беше публикувано от Митническата и гранична служба във вторник във Федералния регистър.

Данните от социалните мрежи ще бъдат изисквани от всички лица, влизащи в Съединените щати, включително от страни като Обединеното кралство и Германия, които не изискват визи за пътуване.

Това следва обявление от юни на Държавния департамент, което нареди на пътуващите да направят профилите си в социалните мрежи публични.

Хората, влизащи в САЩ, ще бъдат помолени да предоставят и имейл адреси, телефонни номера и информация за членовете на семейството си, за да се гарантира безопасното им преминаване, съобщи "Дейли мейл".

В уведомлението се посочва, че американската общественост ще има 60 дни, за да даде обратна връзка.

С наближаването на Световното първенство по футбол и Олимпийските игри в САЩ съответно през 2026 и 2028 г., в страната ще влязат стотици хиляди чуждестранни пътуващи.

През август администрацията на Тръмп заяви, че иска имиграционните служби да започнат да проверяват профилите в социалните мрежи на потенциалните кандидати за виза и зелена карта за "антиамериканизъм".

Тръмп направи затягането на правилата на Службата за гражданство и имиграция на САЩ ключова част от програмата си за имиграцията, но това важи не само за тези, които се опитват да получат гражданство.

Промените в тази политика следват други, въведени наскоро от началото на мандата на Тръмп, включително проверка в социалните мрежи и най-новото допълнение за оценка на кандидатите за натурализация за "добър морален характер".

Американските служби за имиграция и гражданство заявиха, че служителите вече ще преценяват дали кандидатът за пребиваване, работа или виза "подкрепя, насърчава, поддържа или по друг начин изповядва" антиамерикански, терористични или антисемитски възгледи.

„Американските привилегии не трябва да се предоставят на тези, които презират страната и насърчават антиамерикански идеологии. Имиграционните привилегии, включително правото да живееш и работиш в Съединените щати, остават привилегия, а не право. Ако мразиш Америка, не се опитвай да живееш в Америка. Толкова е просто", заяви говорителят на службата Матю Трагесер.

Не е уточнено какво представлява антиамериканизмът и не е ясно как и кога ще се прилага директивата.

„Посланието е, че САЩ и имиграционните агенции ще бъдат по-малко толерантни към антиамериканизма или антисемитизма при вземането на решения по имиграционни въпроси", заяви във вторник Елизабет Джейкъбс, директор по регулаторни въпроси и политика в Центъра за имиграционни изследвания, група, която се застъпва за имиграционни ограничения.

Джейкъбс каза, че правителството е по-ясно по отношение на поведението и практиките, които служителите трябва да вземат под внимание, но подчерта, че все още се запазва правото на преценка.

„Агенцията не може да каже на служителите, че трябва да отказват – просто да го разглеждат като отрицателна преценка", каза още тя.

Критиците се притесняват, че актуализацията на политиката ще доведе до по-субективни възгледи за това, което се счита за антиамериканско и ще позволи личните предубеждения на служителите да замъглят преценката им.

„За мен наистина важното е, че те отварят вратата за стереотипи, предразсъдъци и имплицитни предубеждения да вземат превес в тези решения. Това е наистина тревожно", заяви Джейн Лили Лопес, доцент по социология в Университета Бригам Йънг.

Това ще вземе предвид не само липсата на неправомерно поведение", но и положителните качества и принос на кандидата.

По-рано този месец Тръмп спря всички имиграционни заявления от 19 държави и отмени церемониите по получаване на гражданство в САЩ, позовавайки се на съображения за националната сигурност и обществената безопасност.

Замразяването може да засегне повече от 1,5 милиона души, чиито молби за убежище са в процес на разглеждане, и повече от 50 000 души, които са получили убежище по време на администрацията на Байдън, съобщава The New York Times.

Според New York Post президентът на САЩ обмисля разширяване на забраната за пътуване до повече от 30 държави.

Новият политически меморандум, публикуван във вторник вечерта, посочва „терористичната атака" от миналата седмица във Вашингтон, при която афганистанецът Рахманула Лаканвал беше арестуван за предполагаемо убийство на един член на Националната гвардия и раняване на друг.

Забраната се отнася за граждани на Афганистан, Мианмар, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен, а ограниченият достъп се отнася за хора от Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Това спира всички дейности, свързани с имиграцията, включително временно преустановяване на церемониите по получаване на гражданство, в които участват законни постоянни жители на 19-те страни, според CBS News.

„Администрацията на Тръмп полага всички усилия, за да гарантира, че лицата, които стават граждани, са най-добрите от най-добрите. Гражданството е привилегия, а не право. Няма да поемаме рискове, когато бъдещето на нашата нация е заложено на карта", каза Трагесер.

Според меморандум на Министерството на вътрешната сигурност, получен от The Washington Post, всеки, който се опитва да емигрира в САЩ, ще трябва да бъде проверен отново.

„Този меморандум изисква всички чужденци, отговарящи на тези критерии, да преминат през задълбочен процес на преразглеждане, включително евентуално интервю и, ако е необходимо, повторно интервю, за да се оцени изцяло всяка заплаха за националната сигурност и обществената безопасност", се посочва още в него.

Това също така позволява на Департаментът за вътрешната сигурност на САЩ да блокира потенциални кандидати, използвайки широкото определение за "недопустимост или неправомерност".

Тръмп обяви за първи път тези радикални забрани миналата седмица, когато разкритикува бившия президент Джо Байдън за това, че е допуснал непроверени мигранти в Америка, твърдейки, че е позволил на заподозрения за стрелбата в Афганистан да влезе в САЩ по време на катастрофалното изтегляне през 2021 г.

През последните дни той засили и реториката си срещу сомалийците, наричайки ги боклуци.

"Не ги искаме в нашата страна", каза Тръмп.

И заяви в публикация в Truth Social, че ще спре завинаги миграцията от всички страни от Третия свят, за да позволи на американската система да се възстанови напълно.

„Само ОБРАТНА МИГРАЦИЯ може напълно да оправи тази ситуация", пише още той Truth Social, като обеща да прекрати всички федерални помощи за лица, които не са граждани, да лиши от гражданство мигрантите, които подкопават САЩ, и да депортира всички чужденци, считани за риск за сигурността или несъвместими с западната цивилизация.

Държавният секретар Кристи Ноем засили позицията си и разкри планове за "пълна забрана за пътуване за страни, които изпращат убийци, пиявици и наркомани". Федералните служители описаха тази мярка като мащабен и строг процес и драматична ескалация, предизвикана от атаката в Вашингтон близо до Белия дом.