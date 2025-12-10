Украйна е свалила тази нощ 50 руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна съобщиха, че през последната нощ са унищожили 50 от общо 80 дрона, с които руската армия е атакувала страната, предаде Укринформ.

Атаката е започнала в 18 ч. на 9 декември, като безпилотните летателни апарати са пуснати от Курска, Приморско-Ахтарска, Ростовска област и от Кримския полуостров. В отблъскването на нападението са участвали от авиационни части, зенитно-ракетни системи, екипи за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи.

Двадесет и девет безпилотни летателни апарата са поразили седем места, пише БТА.

Няколко вражески дрона все още са във въздуха.

По-рано Укринформ съобщи, че тази нощ руски дрон е поразил цивилен обект в град Корюковка в Черниговска област.