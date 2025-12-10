Полша може да даде на Украйна изтребители МиГ-29 в замяна на технологии за дронове

Полша води преговори с Украйна за предоставяне на изтребители МиГ-29 в замяна на достъп до украински технологии за дронове, съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

"Изтребителят МиГ-29 след известно време вече няма да служи на Военновъздушните сили на Полша, тъй като неговият експлоатационен живот приключва. Преговаряме с Украйна за прехвърлянето на този модел, но обсъждаме и трансфер на технологии към Полша, например дронове. Солидарността трябва да бъде двустранна", заяви министърът.

Генералният щаб на полската армия уточни, че евентуалното изпращане е обусловено от липсата на перспективи за модернизация на самолетите, проектирани в Съветския съюз.

"Това ще бъде елемент от съюзническата политика за подкрепа на Украйна и за поддържане на сигурността на източния фланг на НАТО", посочват от щаба, като добавят, че окончателно решение все още няма, пише БТА.

Задачите, изпълнявани от изтеглените изтребители МиГ-29, ще да бъдат поети от самолети Ф-16 и ФА-50. В рамките на преговорите с Украйна се обсъжда и предоставянето на Полша на технологии, включително дронове и ракети, допълва полското военно ръководство.