19 души загинаха в Мароко при срутването на 2 съседни сгради (Видео)

19 души са загинали, а 16 други са ранени след като две съседни жилищни сгради се срутиха през нощта в мароканския град Фес, съобщи Gulfnews.
Четириетажните сгради, в които са живели осем семейства, се срутили късно във вторник срещу сряда.
Местните власти съобщават, че всички ранени жертви са били транспортирани до Университетския болничен център във Фес за спешни медицински прегледи и лечение.
Спасителните операции продължават. Властите имат опасения, че още хора може да са затрупани под отломките.
Започнато разследване, за да се установи причината за срутването и да се определи евентуалната причина.
