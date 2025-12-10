ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 11 и 12 декември променят движението в участъци...

Руски дронове са нанесли щети по инфраструктурен обект в Одеска област

1700
Одеска област отново е атакувана с дронове. СНИМКА: Пиксабей

Русия атакува през нощта територията на Одеска област с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Повечето от въздушните цели бяха унищожени от нашите сили за противовъздушна отбрана. Въпреки това е регистрирано попадение в инфраструктурен обект в един от районите на областта. Жертви и пострадали няма", каза той.

По негова информация в резултат на удара са възникнали локални разрушения с последващ пожар, който бързо бил потушен. Пожарът е бързо потушен. Няма жертви. Критичната инфраструктура работи в щатен режим, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

