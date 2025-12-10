Гръцки земеделци „обсадиха“ пристанището във Волос по суша и море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пристанището в гръцкия град Волос, Тесалия, от сутринта е под „обсада" по суша и море, след като протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста, съобщават гръцките медии.

Кадри по телевизиите показват „щурма" на десетки рибарски лодки с димки, които създават сцени почти като от филм.

Държавната телевизия ЕРТ съобщава, че на входа на пристанището са разположени полицейски сили за борба с безредиците, съобщи БТА.

Протестиращите остават по местата на блокадите по голяма част от основните пътни артерии в Гърция.

По телевизия Action 24 говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви днес, че кабинетът е готов за разговори с фермерите веднага щом те излъчат делегация за такава среща.